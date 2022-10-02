قال الدكتور جمال العقيلي مدير عام الشباب في الهيئة العامة للشباب والثقافة إنهم أطلقوا منصة التسجيل للتطوع في الحكومة بغزة والتي سيفتح الباب للتسجيل فيها يوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر أكتوبر الجاري.

وذكر الدكتور العقيلي لمنصة "ميدان" أن هدف البرنامج تأهيل وتنمية قدرات الشباب، موضحا أن متابعة العمل الحكومي شكلت لجنة لوضع نظام وإدارة عملية التطوع في المؤسسات الحكومية.

ووفق العقيلي، فإن اللجنة وضعت نظاماً يحفظ حق المتطوع وينظم عملية التطوع في الوزارات والهيئات المختلفة، مبينا أن التسجيل يكون عبر منصة التطوع الفلسطيني "مبادر" بشكل شفاف ومتساوي.

وذكر أن الوزارات ستوقع عقودا مع المتطوعين لضمان حقوق وواجبات الحكومة والمتطوع، مشيرا إلى أن المتطوع سيحصل على تأمين صحي وله حقوق في حال إصابته أثناء التطوع بما يتناسب مع قانون العمل.

وبين أن الحكومة ستمنح المتطوع شهادة خبرة تحسب كخبرة أثناء التقدم للوظائف، لافتا إلى أن مدة التطوع هي 6 أشهر يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط وفي مجال خبرة مختلف عن الفترة الأولى.

وأكد أن التطوع مجاني ولا ينتهي بوظيفة لكن يمنح المتدرب الأولوية في برامج التشغيل المؤقت، مع توفير مواصلات واتصالات وكل ما يلزم لتسير فترة تطوعه دون أي تكاليف مادية تترتب عليه.

وفي سياق منفصل وحول صندوق دعم الشباب الذي أسسته الهيئة عام 2011، قال مدير عام الشباب إن الصندوق يقدم قروضا حسنة للزواج، وللمشاريع الصغيرة، وللتعليم، وللإبداع والتميز، وللإسكان.

ووفق العقيلي فإن القرض الحسن للزواج يمنح للشاب من سن 22-35 وشرطه الوحيد أن يكون الشاب عاقدا للقران، موضحا أن قرابة 5 آلاف شاب استفاد من الصندوق حتى اللحظة.

وفيما يتعلق بصندوق المشاريوع الصغيرة للشباب فتبلغ قيمته 5 آلاف دولار، وتتابع المشروع لجنة مختصة لحين تمام سداد القرض، ويبين العقيلي أن التقديم للصندوق يتم إلكترونيا للحفاظ على الشفافية وبقرعة علنية.