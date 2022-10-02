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قضيتهم على رأس أولوياتنا

القانوع: المقاومة تبذل ما بوسعها لتحرير الأسرى

القانوع خلال الوقفة
القانوع خلال الوقفة

غزة- الرسالة نت

أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولوياتنا، وستبذل المقاومة كل ما في وسعها لتحريرهم  من سجون الاحتلال.

ودعا القانوع خلال كلمة له في خيمة التضامن مع الأسير المريض ناصرأبو حميد اليوم الأحد، المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى الخروج عن صمتها والضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسير المريض ناصر أبو حميد.

وقال إننا نعلن تضامننا الكامل مع الأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني قسوة المرض ومرارة السجن، ويعاني من الإهمال الطبي المتعمد.

وأضاف أن ما يتعرض له الأسير أبو حميد في سجون الاحتلال الصهيوني من إهمال طبي وتجاهل لمعاناته وتدهور لصحته هو جريمة بحق الإنسانية.

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https://alresalah.ps/p/269036

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