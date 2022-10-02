مجزرة في إندونيسيا بسبب مباراة كرة قدم وارتفاع عدد ضحايا لـ 174 قتيلًا ، حيث قال مسؤول لوسائل إعلام محلية، :"إن عدد قتلى أعمال الشغب التي انتهت بتدافع في ملعب لكرة القدم في إندونيسيا ارتفع إلى 174 يوم الأحد".

مجزرة في إندونيسيا ‏

وأضاف نائب حاكم جاوة الشرقية اميل درداك، :""هذه هي البيانات التي جمعتها وكالة تخفيف الكوارث في جاوة الشرقية".

ووقعت المأساة مساء السبت في مدينة مالانغ بشرق البلاد وأسفرت أيضا عن إصابة 180 شخصا، وتعد من أسوأ كوارث اللملاعب الرياضية في العالم.

مجزرة كروية في إندونيسيا ‏

واقتحم لـ"أريما إف سي" ملعب كانجوروهان في مدينة مالانغ بعد خسارة فريقهم 3-2 أمام "بيرسيبايا سورابايا" ، وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عشرين عامًا التي يخسر فيها فريق أريما أمام خصومه.

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ووصفت الشرطة المشاهد بأنها "أعمال شغب"، وحاولت إقناع الجماهير بالعودة إلى المدرجات وأطلقت الغاز المسيل للدموع بعد مقتل ضابطين، حيث سقط عدد كبير من القتلى دهساً بالأقدام في التدافع او اختناقا.





إندونيسيا ‏تشكل لجان تحقيق

وأمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، بإيقاف الدوري لحين الانتهاء من التحقيق في مقتل ما لا يقل عن 174 مشجعًا على الأقل خلال تدافع وشغب في استاد بمقاطعة جاوة الشرقية.

وأكد وزير الرياضة الإندونيسي زين الدين أمالي لتلفزيون كومباس :"أن السلطات ستعيد تقييم الإجراءات الأمنية في مباريات كرة القدم ، مع مراعاة منع الجماهير من حضور المباريات بعد المأساة".





إندونيسيا تستضيف كأس العالم

وتستضيف إندونيسيا كأس العالم تحت 20 سنة في مايو ويونيو من العام المقبل، وهي من بين الدول الثلاث التي تقدمت لاستضافة كأس آسيا العام المقبل بعد انسحاب الصين.

مجازر كروية سابقة

واستذكر الصحفيون الرياضيون الإندونيسيون الأحداث الدامية في تاريخ كرة القدم عالميًا، وليس محليًا فقط، ليؤكدوا أن هذه الحادثة شهدت أعلى حصيلة للقتلى منذ 58 عامًا.

خاصة منذ ما حدث خلال تصفيات أولمبياد طوكيو عام 1964 ، عندما اقتحم فريق المشاغبين البيروفي الملعب في اجتماع، مع الأرجنتين، التي أغلقت قوات الأمن بواباتها وأطلقت الغاز المسيل للدموع ، مما أسفر عن مقتل 327 شخصًا على الأقل في أعقاب التدافع.

مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالتعليقات على مجزرة إندونيسيا

وضجت مواقع التواصل بالتعليقات والمناقشات حول ما حدث، وتغريدات تتحدث عن مبررات وأسباب استخدام الغاز المسيل للدموع داخل الملعب، مشيرة إلى القواعد التي وضعها الفيفا بحظر ذلك، ضمن عدد من الإجراءات الأمنية، الحفاظ على الأمن في الملعب والمدرجات ومنع المتفرجين من اقتحامها.

لكن الشرطة قالت إنها اضطرت إلى اللجوء لاستخدام الغاز المدمع بسبب اندفاع مشجعي نادي أريما إف سي نحو الملعب وسعيهم لصب جام غضبهم وخيبة أملهم على اللاعبين والمدربين وجميع من مع الفريق في الملعب.

لكن الشرطة قالت إنها اضطرت إلى اللجوء إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لأن جماهير نادي أريما هرعوا إلى الملعب وسعوا لإخراج غضبهم وخيبة أملهم على اللاعبين والمدربين وجميع أعضاء الفريق في الملعب.