مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر الدوري الإسباني اليوم 2/10/2022: الفجر الجديد ويلا شوت.

يستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" في قلب العاصمة الإسبانية، مدريد، المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وضيفه أوساسونا في مسابقة الدوري الإسباني "لا ليغا" موسم 2022-23.

ويدخل ريال مدريد أُمسية الأحد بمعنويات مرتفعة، بعد أن حقق العلامة الكاملة من النقاط حتى الآن في مبارياته بالليغا هذا الموسم 2022-23، إذ انتصر في أول 6 جولات؛ بينما يأمل أوساسونا أن يعود إلى طريق النتائج الإيجابية بعد الخسارة في الجولة الأخيرة أمام خيتافي 0-2.

ويحتل النادي الملكي المركز الأول في سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، في حين يأتي أوساسونا في المركز السادس برصيد 12 نقطة، بعد 4 انتصارات وهزيمتين.

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القنوات الناقلة وموعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني، حيث ستكون قنوات beIN Sports القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم ضمن منافسات الدوري الإسباني 2022-2023.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر اليوم

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني

ستنطلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم ضمن الأسبوع السابع من الدوري الإسباني 2022-2023 في تمام الساعة 10:مساءً بتوقيت فلسطين والسعودية، و9:00 بتوقيت مصر 11:00بتوقيت أبو ظبي.