 حمادة: انتهاك حرمة الأقصى جريمة تتطلب توحيد الجهود للدفاع عنه 

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إن اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين بحد ذاتها جريمة، والانتهاكات بحقه مرفوضة.

وأكد حمادة على أن أهل القدس مستمرين في الرباط، ويدافعون عن قدسهم وأقصاهم ويفشلون مخططات الاحتلال.

وأضاف أن شعبنا الفلسطيني لن يستسلم ومتمسك ببندقيته وصولاً لتحرير الأقصى، داعيًا إلى توحيد الجهد الفلسطيني من أجل الدفاع عن القدس والأقصى.

وأوضح أن "ما تقوم به المقاومة في الضفة من عمليات إطلاق نار وطعن وغيرها كله من أجل المسجد الأقصى".

وأردف: "المقاومة ستدافع عن المسجد الأقصى في كل الساحات ولن يتوقف الأمر على مكان محدد"، مشيرًا إلى أن قيادة الاحتلال تعيش أزمة حقيقة في الآونة الأخيرة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه انتهاكاتهم لحرمة المسجد الأقصى المبارك، واستباحة حرمته، من خلال الاقتحامات المستمرة والاعتداء على قدسيته.

وانتهكت مستوطنة متطرفة، اليوم الأحد، حرمة المسجد الأقصى المبارك بالرقص والغناء خلال اقتحام باحاته، في مشهد استفزازي واعتداء صارخ.

وبالتزامن مع انتهاك المستوطنة لحرمة المسجد، قام عضو كنيست الاحتلال "سمحا روتمان" بنفخ البوق عند السور الشرقي للمسجد الأقصى.

ومؤخراً تعمد المستوطنون النفخ بالبوق في مقبرة باب الرحمة عدة مرات، ونشرت إعلانات تدعو أنصارها إلى اصطحاب الأبواق والنفخ فيها بشكل جماعي في المسجد الأقصى خلال رأس السنة العبري.

وخلال شهر سبتمبر الماضي اقتحم نحو 4821 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك، وكانت ذروة الاقتحامات يومي 26 و27 التي وافقت رأس السنة العبرية.