ملخص انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة الغربية المحتلة

تواصل أجهزة أمن السلطة انتهاكاتها المختلفة بحق الفلسطينيين في مدن وأحياء الضفة المحتلة تحت ذرائع سياسية.

وخلال الأيام الماضية، اعتقلت السلطة في الضفة أكثر من 51 معتلا بينهم قاصرين وطلاب ونشطاء ومحامين.

تفاصيل الانتهاكات السياسية:

- مخابرات السلطة في قلقيلية تعتقل المختطف السابق مؤمن نزال بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس.

- مخابرات السلطة في الخليل تواصل اعتقال الشاب مجد عادي لليوم الثالث على التوالي.

- وقائي السلطة في نابلس يواصل اعتقال الأسـير المحرر محمد عديلي لليوم الـ 6 على التوالي.

- وقائي السلطة في الخليل يواصل اعتقال المحرر والمختطف السابق لعدة مرات أحمد درويش لليوم الـ 6 على التوالي، كما تواصل اعتقال شقيقه أيمن منذ 14 يوماً

- مخابرات السلطة في الخليل تواصل اعتقال الأسـ ـير المحرر معتصم حروب من بلدة دير سامت لليوم الـ 6 على التوالي.

- أجهزة السلطة في الخليل تواصل اختطاف الطالب في جامعة الخليل يزن فراشات لليوم الـ 8 على التوالي.

- أجهزة السلطة في نابلس تواصل اعتقال الشاب آدم عمار حسين لليوم الـ 10 على التوالي.

- أجهزة السلطة تواصل اعتقال الجريح براق مشعطي لليوم الـ 10 على التوالي.

- مخابرات السلطة في الخليل تواصل اعتقال الشاب محمد توفيق حروب لليوم الـ 11على التوالي.

- أجهزة السلطة تواصل اعتقال المعتقل السياسي أسيد لبادة من نابلس لليوم الـ 11 على التوالي، في سجن أريحا المركزي.

- أجهزة السلطة في نابلس تواصل اختطاف الشاب فادي الشامي لليوم الـ 11 على التوالي.