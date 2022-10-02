وقفة للكتلة الإسلامية بجامعة الخليل تضامناً مع الأسرى والأقصى

نظمت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، ظهر اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع الأسرى الأبطال، وغضباً لدماء الشهداء الأبرار، ونصرة للمسجد الأقصى.

وجرى تنظيم الوقفة التضامنية في ساحة مبنى العلوم بجامعة الخليل، وذلك وفاءً لدماء لشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن فلسطين، وإسناداً لأسرانا البواسل.

وقال ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل براء غزال إن "فعالية اليوم كانت من الكتلة الإسلامية، نصرة للمسجد الأقصى ولدماء الشهداء والأسرى المضربين عن الطعام".

وأشار غزال إلى أن الكتلة الإسلامية دعت جميع الأطر الطلابية لهذه الوقفة، لتحقيق أهدافها المتمثلة في دعم وإسناد الأسرى وذويهم، إلى جانب مساندة ذوي الشهداء.

وأكد أن "رسالتنا للعدو الغاشم بأننا لن نسمح له بأن يتفرد في أسرانا وأبناء شعبنا، في أي بقعة من الأراضي الفلسطينية فلو آن الشمال هب الجنوب يسانده".

وتابع قائلاً: "رسالة الكتلة بأن طريق الحرية والتحرير معبد بدماء الشهداء، وأن هذه الطريق ليست سهلة وإنما تحتاج الصبر على الاعتقال والشهادة، وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".

وذكر غزال أننا "نقف خلف أسرانا ما بقيت فينا الحياة، ونحتسب عند الله شهداءنا الأبرار ونسأل الله أن يتقبل منهم هذه الشهادة"، مضيفاً أنه "على العدو أن يفهم بأننا باقون، فإما نحن أو نحن على هذه الأرض، ولن تتسع إلا للهوية الفلسطينية".