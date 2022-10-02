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مخابرات الاحتلال ترفض الإفراج عن الصحفي صالح الزغاري

المصور الزغاري
المصور الزغاري

القدس المحتلة-الرسالة نت

قال نمير إدلبي محامي الصحيف الزغاري، إن مخابرات الاحتلال، علقت قرارا لمحكمة الصلح "الإسرائيلية" يقضي بالإفراج عن موكله اليوم الأحد".

وأوضح إدلبي في فيديو مصور، أن قرار المحكمة يأتي بعدم عدم ثبوت أي شبهة أمنية عليه بشرط عدم استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي لعدة أيام.

وبين أن التحقيق معه، كان بسبب نشاطاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشاطاته في تركيا.

وأشار إدلبي، إلى أنه سيم عقد جلسة للاستئناف يوم غدًا الاثنين بالمحكمة المركزية بالقدس، من أجل الإفراج عن الصحفي الزغاري.

واعتقل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الأربعاء الموافق 24/7/2022، المصور الزغاري من منزله بمدينة القدس المحتلة.

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الاحتلال اعتقال الصحفي صالح الزغاري

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