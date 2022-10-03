سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022، يقدم موقع "الرسالة الإخباري"، سعر صرف الدولار الأمريكي في لبنان اليوم الإثنين.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية

فيما شهد سعر صرف الدولار في لبنان ارتفاعا مقابل الليرة اللبنانية، فيما كان من المتوقع أن يشهد "الأخضر" ارتفاعا آخر.

سعر الدولار في لبنان اليوم

وارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان إلى 38500 ألف ليرة للشراء و 38600 ألف ليرة للبيع.

ولكن في المقابل 38.450 ألف ليرة للشراء و38.500 ألف ليرة للبيع، بحسب منصة "lebanon24 " المتخصصة في أسعار العملات.

سعر صرف جديد لسعر الدولار في لبنان

وكان وزير المالية اللبناني يوسف خليل، قال :"إن البنك المركزي سيستخدم سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار بدلا من 1507 "، واصفا ذلك بأنه خطوة نحو توحيد سعر الصرف في البلاد.

وأضاف الوزير أن تنفيذ هذا القرار سيبدأ في نهاية أكتوبر المقبل.

توحيد صرف سعر الدولار في لبنان

وتوحيد أسعار الصرف المختلفة هو أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي للبنان من أجل ضمان حزمة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها.

وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن تقدم لبنان في تنفيذ الإصلاحات لا يزال بطيئا للغاية.

في الوقت الذي يعيش فيه 82٪ من اللبنانيين في فقر متعدد الأبعاد، تسجل البلاد أعلى مستويات التضخم في أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية في العالم بحسب الإسكوا.

وينتظر اللبنانيين مع ارتفاع التعرفة الرسمية والجمارك، ليدخل سعر الدولار مرحلة جديدة أصعب من تلك التي مروا بها منذ بداية الأزمة الاقتصادية.