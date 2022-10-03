رابط موقع Netflix نتفليكس الرسمي الأكثر مشاهدة ، يعد موقع Netflix من أفضل المواقع التي تبث المسلسلات والأفلام الأجنبية، حيث نوضح لكم كيف التسجيل في هذا الموقع بعد تزايد عمليات البحث عبر محركات بحث جوجل والتي زادت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

رابط موقع Netflix

وتحتل Netflix موقع الصدارة في عمليات البحث حيث تجمع ملايين المشاهدات حيث تضم العديد من المسلسلات والأفلام القديمة والجديدة.

وتحتفظ Netflix باسمها وحالتها وتقوم بتحديث أفلامها يوميًا حتى تتمكن من مشاهدتها بسهولة خلف الكمبيوتر وشاشات التلفزيون.

رابط موقع 2023Netflix

للوصول إلى موقع Netflix الأصلي اضغط هنا

يا هلا بأكتوبر وليالي أكتوبر 🎃 pic.twitter.com/nLpg6LO5Vp — Netflix MENA (@NetflixMENA) September 29, 2022

ونتفليكس ‏ هي شركة ترفيهية أمريكية أسسها ريد هاستنغز ومارك راندولف في 29 أغسطس 1997، في سكوتس فالي، كاليفورنيا.

وتتخصص في تزويد خدمة البثّ الحي والفيديو حسب الطلب وتوصيل الأقراص المدمجة عبر البريد. في عام 2013، توسعت شركة نتفليكس بإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت. اعتبارًا من 2017، اتخذت شركة نتفليكس مدينة لوس غاتوس، كالفورنيا مقرًا لها.