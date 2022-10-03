قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: إن "ارتقاء شهيدين بعد اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الجلزون برام الله يأتي في إطار عدوان الاحتلال الممتد على شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة".

وأكد في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن عدوان الاحتلال وجرائمه لن تمنحه أمناً على أرضنا ولن تجلب له إلا مزيداً من المقاومة والإصرار على مواجهته بكل ما يمتلك شعبنا من وسائل.

وأشار إلى أن دماء الشهداء الزكية التي روت أرض رام الله فجر اليوم وقبلها في جنين ونابلس ستظل وقوداً لتصاعد ضربات المقاومة ولن يقر لشعبنا قرار إلا بكنسه عن أرضنا.

وشدد على أن ضربات الثائرين والمقاومين ستتواصل وتتصاعد في الضفة الغربية ولن يخيفها إرهاب الاحتلال وسياسته العدوانية بحق شعبنا.