نعت حركة حماس، الشهيدين خالد عنبر الدباس، وباسل بصبوص اللذيْن ارتقيا برصاص الاحتلال صباح اليوم الإثنين، في عملية اغتيال داخل مركبتهما قرب مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

وقالت الحركة في بيان لها، وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، إنّ هذه الجريمة تعكس حالة الهلع التي يعيشها الاحتلال بعد الفشل اليومي الذي تُمنى به منظومته الأمنية في أنحاء الضفة والقدس بفعل تصاعد عمليات المقاومة.

وأكدت أنّ الجريمة الصهيونية اليوم، والتي لا يمكن فصلها عما يتعرض له شعبنا من جرائم ومداهمات واعتقالات وتصعيد للاستيطان وتهويد للقدس والمسجد الأقصى المبارك، تتطلب وحدة الموقف الفلسطيني، وتفعيل المقاومة الشاملة للتصدي لجرائم الاحتلال ومخططاته على الأرض.

وأرسلت بتحية الثورة إلى أبناء شعبنا رغم الجراح والتضحيات، وإلى مقاومينا الذين أحالوا ليل الاحتلال إلى كابوس، المنتفضين ثأرًا لدماء الشهداء ونصرةً للمسجد الأقصى.