"الدولار شيكل" يحلق.. هل حان وقت الصرف؟

وصل "الدولار شيكل" لأعلى مستوياته منذ عامين ونصف وبات على أعتاب 3.6، في قوة كبيرة للدولار أمام العملة (الإسرائيلية).

ورغم هبوط مؤشر الدولار عالميا إلى 111.9 إلا أن العملة الأمريكية تقوى أمام الشيكل، وهو ما يعكس حالة التخبط بالأسواق العالمية.

وينتظر المستثمرون قرار البنك المركزي (الإسرائيلي) عصر اليوم الاثنين، حيث من المتوقع رفع الفائدة بأكثر من نصف نقطة مئوية.

وحاليا تبلغ نسبة الفائدة على الشيكل 2% وفق بيانات بنك (إسرائيل)، ويتوقع أن ترتفع إلى 2.6% في حال تنفيذ الزيادة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

وفي قراره الأخير الصادر في 22 أغسطس الماضي، رفع "بنك إسرائيل" سعر الفائدة بنسبة 0.75% إلى 2%- وهي أكبر زيادة يقوم بها البنك منذ يوليو 2002.

ورغم الارتفاع المتواصل على أسعار الدولار شيكل خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أن التوقعات بكسر الموجة والعودة للانخفاض بات قاب قوسين أو أدنى.

وبالتالي يعتبر السعر الحالي مناسبا لصرف الدولار شيكل، في وقت من المتوقع أنه في حال كسر الموجة يكون الهبوط كبيرا.

وعلى صعيد الذهب، نجد أنه وصل للقاع تقريبا عند مستويات 1660 دولارا للأونصة، وهي مستويات شراء جيدة حتى في حال شهدنا بعض الانخفاض الطفيف خلال الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن نشهد ارتفاعا على الذهب مع نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل وصولا لمستويات أعلى من 1900 دولارا للأونصة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشيكل عاش عوامل قوة خلال فترة جائحة كورونا وخلال الحرب الروسية الأوكرانية، وكان أفضل العملات بالأسواق الناشئة عالميا خلال الوباء.