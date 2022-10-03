بث مباشرة مباراة ليستر سيتي ضد نوتينغهام فورست اليوم 3-10 في الدوري الإنجليزي / بث مباشرة مباراة ليستر سيتي ضد نوتينغهام فورست اليوم 3-10 في الدوري الإنجليزي ، يستعد فريق ليستر سيتي لاستضافة نوتنغهام فورست على ملعب كينج باور في المباراة النهائية للدوري الإنجليزي.

وسيقدم موقع "الرسالة نت" بث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة.

مباراة ليستر سيتي ضد نوتينغهام

وسيواجه ليستر سيتي نوتينغهام فورست ، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، اليوم الاثنين ، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية على أرض ملعب كينج باور.

⚽️⏰ اضبط ساعتك ولا تفوت مشاهدة مباراة اليوم



ليستر سيتي 🆚 نوتينغهام فورست

🎙️تعليق عامر الخوذيري

📺 على beIN SPORTS 1 PREMIUM



📦 اشترك الآن 👇

📱https://t.co/P6rbFI9tVZ#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/OL3HE7tDCR — تجديد بي ان سبورت (@Tjevli) October 3, 2022

القنوات الناقلة مباراة ليستر سيتي ضد نوتنجهام

وسيتم عرض مباراة ليستر سيتي ضد نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز على شبكة بي إن سبورتس القطرية ، وهي المذيع الحصري في العالم العربي والشرق الأوسط.



ترتيب ليستر سيتي نوتينغهام فورست في جدول البريميرليج

ويتواجد فريق ليستر سيتي في المركز الأخير من ترتيب جدول منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد نقطة وحيدة.

بينما يتواجد فريق نوتينغهام فورست في المركز التاسع عشر، قبل الأخير، برصيد 4 نقاط.

يلا شوت بث مباشر ليستر سيتي نوتينغهام فورست الدوري الإنجليزي



ويمكنكم كذلك متابعة البث المباشر للمباراة على موقع يلا شوت من خلال الضغط على الرابط "هنا"





اقرأ أيضًا .. شاهد ملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي 1-0