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بث مباشرة مباراة ليستر سيتي ضد نوتينغهام فورست اليوم 3-10 في الدوري الإنجليزي

بث مباشرة مباراة ليستر سيتي ضد نوتينغهام فورست اليوم 3-10 في الدوري الإنجليزي
بث مباشرة مباراة ليستر سيتي ضد نوتينغهام فورست اليوم 3-10 في الدوري الإنجليزي

الرسالة نت

بث مباشرة مباراة ليستر سيتي ضد نوتينغهام فورست اليوم 3-10 في الدوري الإنجليزي / بث مباشرة مباراة ليستر سيتي ضد نوتينغهام فورست اليوم 3-10 في الدوري الإنجليزي ، يستعد فريق ليستر سيتي لاستضافة نوتنغهام فورست على ملعب كينج باور في المباراة النهائية للدوري الإنجليزي.

وسيقدم موقع "الرسالة نت" بث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة.

مباراة ليستر سيتي ضد نوتينغهام

بث مباشرة مباراة ليستر سيتي ضد نوتينغهام فورست اليوم 3-10 في الدوري الإنجليزي

 

وسيواجه ليستر سيتي نوتينغهام فورست ، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، اليوم الاثنين ، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية على أرض ملعب كينج باور.

القنوات الناقلة مباراة ليستر سيتي ضد نوتنجهام

وسيتم عرض مباراة ليستر سيتي ضد نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز على شبكة بي إن سبورتس القطرية ، وهي المذيع الحصري في العالم العربي والشرق الأوسط.


ترتيب  ليستر سيتي نوتينغهام فورست في جدول البريميرليج

ويتواجد فريق ليستر سيتي في المركز الأخير من ترتيب جدول منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد نقطة وحيدة.

بينما يتواجد فريق نوتينغهام فورست في المركز التاسع عشر، قبل الأخير، برصيد 4 نقاط.

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ويمكنكم كذلك متابعة البث المباشر للمباراة على موقع يلا شوت من خلال الضغط على الرابط  "هنا"
 


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