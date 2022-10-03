الشجاعية يشارك صدارة الممتازة والبريج يتعمق في الأولى

عاد اتحاد الشجاعية لسكة الانتصارات بعظ فوزه الصعب والشاق على خدمات النصيرات(1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

سجل هدف فوز الشجاعية، موسى حرارة في الدقيقة 40، علماً أن عيد العكاوي أهدر ركلة جزاء لخدمات النصيرات في الدقيقة 43.

وعاد الشجاعية للصدارة المشتركة بعدما ؤفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف خدمات رفح، فيما تجمد رصيد خدمات النصيرات عند نقطة واحدة وبقي في المركز الثاني عشر والأخير.

وفي دوري الدرجة الأولى تعمق خدمات البريج في صدارة الترتيب بعد فوزه على الجلاء (3-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين.

ورفع الفوز رصيد البريج عند 10 نقاط في الصدارة، فيما بقي الجلاء في المركز الأخير بدون أي نقطة، علماً أن لاعب البريج رامي الطريفي طُرد بالبطاقة الحمراء.

جدول ترتيب الدوري الممتاز





جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى



