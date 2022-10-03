حمادة: ما يقوم به الاحتلال في الأقصى جريمة تستوجب تواصل الرباط وتصعيد العمل المقاوم

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، إن ما يقوم به الاحتلال في المسجد الأقصى خلال هذه الأيام، يأتي في إطار الاستهداف والتهويد والتقسيم والاستيلاء على القدس والأقصى.

وأوضح حمادة أن "ما يقوم به الاحتلال جريمة كبيرة وتعدي خطير وصارخ"، مؤكداً أن مجرد الاقتحام للمسجد الأقصى "هو تجاوز للخط الأحمر"، وأن ما قام به الاحتلال بحق المسجد يستوجب الرد.

وتابع قائلاً: "تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية يأتي من باب الرد على جرائم الاحتلال، وليتوقع الاحتلال في قابل الأيام مزيدا من المقاومة والرد على هذا الإجرام".

وأطلقت فعاليات مقدسية دعوات لجماهير الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل، للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك يومي الثلاثاء والأربعاء للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

وحذرت الدعوات من أن عصابات المستوطنين تتحضر لاقتحام واسع للمسجد الأقصى، للاحتفال بما يسمى “عيد الغفران” في الرابع والخامس من أكتوبر الجاري.

وشهدت ساحات المسجد يوم أمس انتهاكاً جديداً من مستوطنة متطرفة، بالرقص والغناء أمام قبة الصخرة، في مشهد استفزازي واعتداء صارخ.

وبالتزامن مع انتهاك المستوطنة لحرمة المسجد، قام عضو كنيست الاحتلال “سمحا روتمان” بنفخ البوق عند السور الشرقي للمسجد الأقصى.

ومؤخراً تعمد المستوطنون النفخ بالبوق في مقبرة باب الرحمة عدة مرات، ونشرت إعلانات تدعو أنصارها إلى اصطحاب الأبواق والنفخ فيها بشكل جماعي في المسجد الأقصى خلال رأس السنة العبري.

وتتطلع الجماعات الاستيطانية لنفخ البوق بشكل علني في باحات الأقصى، بعد إطلاقه عبر الهاتف في الساحة الشرقية من المسجد.

وخلال شهر سبتمبر الماضي اقتحم نحو 4821 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك، وكانت ذروة الاقتحامات يومي 26 و27 التي وافقت رأس السنة العبرية.