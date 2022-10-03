بث مباشرة مباراة بايرن ميونيخ ضد فيكتوريا بلزن اليوم 4 أكتوبر 2022 في دوري أبطال أوروبا

بث مباشرة مباراة بايرن ميونيخ ضد فيكتوريا بلزن اليوم 4أكتوبر 2022 في دوري أبطال أوروبا ، حيث سيستضيف بايرن ميونيخ نظيره فيكتوريا بلزن ، وذلك على ملعب إليانز أرينا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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بث مباشرة مباراة بايرن ميونيخ ضد فيكتوريا بلزن اليوم

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موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فيكتوريا بلزن

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا، حيث تقام مباراة بايرن ميونيخ ضد فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء 4 أكتوبر 2022.







توقيت مباراة بايرن ميونيخ ضد فيكتوريا بلزن

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي في القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد فيكتوريا بلزن

وتنقل مباراة بايرن ميونيخ ضد فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium .

معلق مباراة بايرن ميونيخ ضد فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا

ويعلق على مباراة بايرن ميونيخ ضد فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا ، المعلق الرياضي حسن العيدروس.

بايرن ميونيخ و فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا

وسيلعب بايرن ميونيخ مع فيكتوريا بلزن ، ويتصدر جدول المجموعة C بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط.

وحقق بايرن ميونيخ انتصارين في أول جولتين من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، بفوزه على برشلونة وإنتر ميلان.

بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

ويتوق بايرن ميونيخ إلي تحقيق الفوز على فيكتوريا بلزن التشيكي، من أجل الوصول إلى النقطة التاسعة ومواصلة قيادة المجموعة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا

على الجانب الأخر، يأمل فيكتوريا بلزن في إحراج بايرن ميونخ أمام جماهيره وعلى ملعبه، وتحقيق أول إنتصار له في مشوار دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد أن خسر لقاءين ببداية المشوار.



