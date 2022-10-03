بث مباشرة مباراة ليفربول ضد رينجرز اليوم 4 أكتوبر 2022 في دوري أبطال أوروبا ، ومن المقرر أن يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي ضيفه رينجرز الأسكتلندي على ملعب أنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

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بث مباشرة مباراة ليفربول ضد رينجرز اليوم

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توقيت مباراة ليفربول ضد رينجرز اليوم

حيث تقام مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ورينجرز

حيث سيثم بث مباراة ليفربول ضد رينجرز في دوري أبطال أوروبا، بشكل حصري على قنوات بي إن سبورت، وبالتحديد قناة «beIN Sports 2 HD Premium».

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معلق مباراة ليفربول ضد رينجرز اليوم

من المقرر أن يكون المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي لمباراة ليفربول الإنجليزي ورينجرز الاسكتلندي، والتي ستقام الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول من نابولي بأربعة أهدف لهدف، قبل أن يفوز على حساب أياكس بهدفين لهدف، بينما خسر رينجرز مباراتيه أمام أياكس برباعية نظيفة، وأمام نابولي بثلاثية دون رد.