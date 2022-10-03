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بث مباشرة مباراة ليفربول ضد رينجرز اليوم 4 أكتوبر 2022 في دوري أبطال أوروبا

بث مباشرة مباراة ليفربول ضد رينجرز اليوم 4 أكتوبر 2022 في دوري أبطال أوروبا
بث مباشرة مباراة ليفربول ضد رينجرز اليوم 4 أكتوبر 2022 في دوري أبطال أوروبا

الرسالة نت

بث مباشرة مباراة ليفربول ضد رينجرز اليوم 4 أكتوبر 2022 في دوري أبطال أوروبا ، ومن المقرر أن يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي ضيفه رينجرز الأسكتلندي على ملعب أنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

تعرف على مباراة ليفربول ضد رينجرز اليوم 4 أكتوبر 2022 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة ، حيث يتابع موقع "الرسالة" معكم جميع المباريات المهمة ويثم بثها من خلال خبر المباراة قبل موعد المباراة بربع ساعة.

بث مباشرة مباراة ليفربول ضد رينجرز اليوم

وسيقدم موقع "الرسالة نتبث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة.

ويمكنكم كذلك متابعة البث المباشر للمباراة على موقع يلا شوت من خلال الضغط على الرابط  "هنا"

توقيت مباراة ليفربول ضد رينجرز اليوم

حيث تقام مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بث مباشرة مباراة ليفربول ضد رينجرز اليوم 4 أكتوبر 2022 في دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ورينجرز

حيث سيثم بث مباراة ليفربول ضد رينجرز في دوري أبطال أوروبا، بشكل حصري على قنوات بي إن سبورت، وبالتحديد قناة «beIN Sports 2 HD Premium».

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معلق مباراة ليفربول ضد رينجرز اليوم

من المقرر أن يكون المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي لمباراة ليفربول الإنجليزي ورينجرز الاسكتلندي، والتي ستقام الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي

 

فريق ليفربول

وخسر ليفربول من نابولي بأربعة أهدف لهدف، قبل أن يفوز على حساب أياكس بهدفين لهدف، بينما خسر رينجرز مباراتيه أمام أياكس برباعية نظيفة، وأمام نابولي بثلاثية دون رد.

 

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