بث مباشرة مباراة برشلونة ضد انتر ميلان اليوم 4 أكتوبر 2022 في دوري أبطال أوروبا ، ويستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره انتر ميلان ميلان اليوم 4 أكتوبر 2022 في دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب سان سيرو.

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بث مباشرة مباراة برشلونة ضد انتر ميلان اليوم

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موعد وتوقيت مباراة برشلونة ضد انتر ميلان اليوم



موعد مباراة برشلونة ضد انتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء اليوم 4 أكتوبر 2022.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا، والساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية.

والساعة الـ10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين والأردن وسوريا ولبنان والعراق واليمن، والساعة الـ 8:00 مساءاً بتوقيت تونس والجزائر، والساعة 7:00 مساءاً بتوقيت المغرب، والساعة الـ 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة مباراة برشلونة ضد انتر ميلان اليوم

حيث من المقرر أن تنقل مباراة برشلونة ضد انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا عبر مجموعة قنوات «beIN Sports» القطرية المالك الحصري لحقوق البث الفضائي للبطولة في منطقة الشرق الأوسط.

معلق مباراة برشلونة ضد انتر ميلان اليوم

وسيعلق على مباراة برشلونة ضد انتر ميلان، المعلق التونسي رؤوف خليف.



تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد انتر ميلان اليوم



من المنتظر أن يبدأ تشافي هيرنانديز، المباراة بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: شتيجن.

خط الدفاع: بالدي- بيكيه- كريستنسن- سيرجيو روبيرتو.

خط الوسط: بيدري- فرانك كيسي- جافي.

خط الهجوم: رافينيا- ليفاندوفيسكي- فاتي.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد برشلونة

تشكيلة انتر ميلان المتوقعة ضد برشلونة اليوم

من ناحية أخرى، من المرجح أن يعتمد إنزاجي على الخيارات التالية لمواجهة برشلونة:

في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

في خط الدفاع: سكرينار، أكيربي، باستوني؛ دومفريس.

في خط الوسط: باريلا، أصلاني، كالهانوغلو، ديماركو.

في خط الهجوم: مارتينيز، دزيكو.