سعر صرف الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 ، ونعرض لكم من خلال المشهد الليبي من خلال التعاملات أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022.

سعر صرف الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم

وسجلت آخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات أصحاب المنازل مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية ، اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 ، في آخر تحديث للأسعار ، بالقيم التالية:

سعر صرف الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.1725 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.1700 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.1800 دينار

سعر الدولار مقابل الدينار الليبي اليوم

الدولار الامريكي – مصراتة 5.1750 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.2125 دينار

اليورو – طرابلس = 5.22 دينار

سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي اليوم

اليورو – بنغازي = 5.23 دينار

الجنية الإسترليني 6.16 دينار

الليرة التركية 0.28 دينار

الدينار التونسي 1.68 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

سعر الذهب مقابل الدينار الليبي اليوم

كسر الذهب عيار 18 ب212.50 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب247.91 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب283.33 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب1978 دينار

كسر الفضة 2.6 دينار