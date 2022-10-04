الاقتصاد توفر خط كهرباء دائم لمصانع غزة 

أعلنت وزارة الاقتصاد اليوم الثلاثاء، قرار تخفيض فاتورة الكهرباء بقيمة 20%، وتوفير خط دائم 24 ساعة للمصانع في القطاع.، لافتةً إلى أن هذه المصانع تساهم في تشغيل آلاف الأيدي العاملة.

وقالت الوزارة إنها وفرت حماية لـ 24 سلعة لها بديل محلي من أصل أكثر من 500 صنف يتم إدخاله على المعابر، وهي ذات جودة عالية وتغطي احتياج السوق، موضحةً أن قرار دعم المنتج المحلي ساهم في تضاعف فرص التشغيل.

واعتبرت وزارة الاقتصاد، أن القرار الأخير لم يحقق أي جباية تذكر من الرسوم الجديدة للحكومة، موضحة أن اختيار الأصناف جاء بالتعاون ما بين الوزارة والغرفة التجارية واتحاد الصناعات.

وأفادت بأن المستوردين لا يتأثرون بالقرار لأن باستطاعتهم استبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية أو العمل على اختيار أصناف أخرى ليس لها بديل محلي أو التعامل مباشرة مع أصحاب المصانع المحلية لتسويق منتجاتهم "وبذلك نحقق التكاملية بين التاجر والصانع". وفق وزارة الاقتصاد في غزة.

ونوهت إلى أن عددًا من المستوردين توافقوا مع المصانع، واستبدلوا منتجاتهم المستوردة بالمحلية كما حصل مع قطاع المنتجات البلاستيكية.