التنمية الاجتماعية: صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الخميس ، أعلن وزير التنمية الاجتماعية في حكومة رام الله، أحمد مجدلاني عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022 والمخصصة للأسر الفقيرة في كافة محافظات الوطن.

صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

وأوضح مجدلاني في تصريح صحفي، مساء الثلاثاء، أن الوزارة ستصرف دفعة كاملة من مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية يوم الخميس القادم الموافق 6/10/2022 في كافة المحافظات على حد سواء.

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وأشار إلى أن الدفعة الحالية ستشمل 111ألف مستفيد من شيكات الشؤون وعددهم 199 أسرة بمبلغ إجمالي تجاوز 133 مليون شيقل.

صرف شيكات الشؤون الاجتماعية دفعة كاملة

ونوه مجدلاني إلى أن عدد الأسر المستفيدة في قطاع غزة بلغ 68 ألف أسرة والباقي في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد أن الحكومة ملتزمة في صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة على جاء بالرغم من استمرار الأزمة المالية.

وبلغ مجموع مخصصات الأسر من قطاع غزة من هذه الدفعة بلغ 93 مليون شيقل، فيما بلغت والمبالغ المخصصة للضفة الغربية حوالي 30 مليون شيقل

قال مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في غزة لؤي المدهون، اليوم الأحد 2-10-2022:"إنه سيجري صرف إن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية مطلع أكتوبر المقبل".

وأضاف المدهون، في تصريحات صحفية، أن "هناك انفراجه في صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية شهر 10".

صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

وتابع :"كنا نأمل أن يتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في سبتمبر الماضي ولكن لأسباب خاصة بوزارة المالية تم تأجيل الصرف إلى أكتوبر".

صرف دفعتين لمستفيدي مخصصات الشؤون الاجتماعية

وأشار المدهون إلى أن التنمية الاجتماعية ستصرف دفعتين من الشؤون هذا العام، الأولى في شهر أكتوبر والثانية في ديسمبر/ كانون أول.

وقال: "إن تأخرت هذه الدفعة، فلن يؤثر ذلك على الدفعة التي تليها".

116 مستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية

ومن المقرر أن تصرف الوزارة هذا الشهر دفعة كاملة لنحو 116 ألف مستفيد من الشؤون الاجتماعية، منهم 81 ألفًا في غزة و35 ألفًا في الضفة، بواقع 137 مليون شيكل.

ولم تتلق العائلات التي تستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية أي دفعة كاملة منذ مطلع عام 2020، وصُرف لها دفعة بمبلغ 400 شيكل في شهر يوليو/ تموز المنصرم، وسبقها دفعة بقيمة 700 شيكل منتصف عام 2021.

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التنمية الاجتماعية

ويفترض صرف الأموال لمستحقي الشؤون بمبالغ مختلفة، وفق محددات معروفة، مرة كل 3 أشهر.

ويسهم الاتحاد الأوروبي بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لمستفيدي الشؤون الاجتماعية، بينما تدفع السلطة النصف الآخر من موازنتها

وسلّم الاتحاد الأوروبي للسلطة مساهمته المالية المتعلقة بشيكات الشؤون قبل أكثر من أسبوعين.