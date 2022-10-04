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"التنمية" تعلن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

تحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية
تحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

غزة- الرسالة نت

أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية المخصصة للأسر الفقيرة في كافة محافظات الوطن.

وقال مجدلاني في تصريح صحفي: "إن الوزارة ستصرف دفعة كاملة من مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية يوم الخميس القادم الموافق 6/10/2022 في كافة المحافظات على حد سواء".

وأضاف "أن الدفعة الحالية تشمل 111ألف و199 أسرة بمبلغ إجمالي تجاوز 133 مليون شيقل.

وأوضح مجدلاني أن عدد الأسر المستفيدة في غزة بلغ 68 ألف أسرة والباقي في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن التزام الحكومة بصرف مخصصات الأسر الفقيرة على جاء بالرغم من استمرار الأزمة المالية.

وبلغ مجموع مخصصات الأسر من قطاع غزة من هذه الدفعة بلغ 93 مليون شيقل، فيما بلغت والمبالغ المخصصة للضفة الغربية حوالي 30 مليون شيقل

 

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https://alresalah.ps/p/269201

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التنمية الأسر الفقيرة شيكات الشؤون

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