الاحتلال يفرج عن الأسير إياد أبو زهرة بعد 8 سنوات من الاعتقال

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن الأسير إياد وديع أبو زهرة من نابلس، بعد اعتقال دام 7سنوات.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير أبو زهرة، بتاريخ 06/10/2015، وحكت عليه بالسجن 7 سنوات.

وتعرض الأسير لاعتقالاتٍ عدة وحرم طويلاً من عائلته، ففي بداية حياته اعتقل أربع سنوات في سجون السلطة، وتعرض خلال انتفاضة الأقصى لإصابة عن طريق قناصة، وتم إزالة جزء من رئته اليسرى نتيجة ذلك.

ومكث أبو زهرة مطارداً مطلوباً لدى الاحتلال عقب ذلك مدة عام، قبل أن يتمكن الاحتلال من اعتقاله عام 2003، ويصدر بحقه حكماً بالسجن تسع سنوات، أمضاها كاملة ومن ثم نال حريته عام 2012، وأعاد الاحتلال اعتقال عام 2015.