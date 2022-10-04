مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر دوري أبطال أوروبا اليوم 4/10/2022: الفجر الجديد ويلا شوت.

يستضيف اليوم الثلاثاء نادي إنتر ميلان الإيطالي، على ملعبه "جوزيبي مياتزا"، نظيره برشلونة الإسباني، في قمة مواجهات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وذلك في مباراة نارية لا تقبل القسمة على اثنين.

ويسعى نادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني "لا ليغا" بعد تعثر ريال مدريد أمام أوساسونا هذا الأسبوع، إلى استغلال الوضعية الصعبة التي يمر بها إنتر هذا الموسم، من أجل العودة بالنقاط الثلاث من إيطاليا.

ويعيش الإنتر فترة عصيبة هذا الموسم (2021-22) مع مدربه سيموني إنزاغي؛ حيث تعرض الفريق لأربع هزائم في أول ثماني جولات من بطولة الدوري الايطالي، وهو أمر لم يحصل منذ موسم 2011-2012.

وشهدت قائمة برشلونة الرسمية استعداداً لمواجهة إنتر غياب 5 لاعبين؛ على رأسهم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ للإصابة، بجانب زميله ومواطنه ممفيس ديباي، لعدم تعافيه من الإصابة أيضًا، بالإضافة إلى ثلاثي الدفاع، الدولي الأوروغوياني رونالد أراوخو، والفرنسي جول كوندي، والإسباني هيكتور بيليرين، في ظل معاناة اللاعبين الثلاثة من إصابات مختلفة.

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القنوات الناقلة وموعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

تعرف على موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون قنوات beIN Sports القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم ضمن دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر اليوم

موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ستنطلق مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين والسعودية، و9:00 بتوقيت مصر و11:00 بتوقيت أبو ظبي.