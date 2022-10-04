طالع قائمة بكلمات المرور المعرضة للاختراق في ثانية واحدة

لا يزال ملايين من مستخدمي الإنترنت يستخدمون العديد من كلمات المرور السهلة التي لا يصعب اختراقها في وقت قليل جدًا، لأنه من السهل تخمين البعض منها.

ونشر فريق من الباحثين من "NordPass" تحذيرا للمستخدمين، للتحقق من إعداداتهم، ووفقا للنتائج، يبدو أن الأشخاص يواصلون استخدام كلمات مرور معروفة مثل "123456" و"qwerty" وحتى " password" (كلمة المرور).

ويجب التأكد من قوة كلمة المرور التي تضعها في حساباتك حتى تكون عصية على الاخترق، لأن هناك الملايين يعانون من اختراق حسابتهم على من التحذيرات التي لا تنتهي بشأن الأمان عبر الإنترنت

وعملت شركة "NordPass" على إصدار قائمة بكلمات المرور الأكثر اختراقا في جميع أنحاء العالم.،وإذا كنت تستخدم أيا منها، فإن النصيحة بسيطة: قم بتغيير كلمة المرور الآن لتكون أكثر أمانا.

وفي ما يلي أهم 10 كلمات مرور شائعة في جميع أنحاء العالم: 123456 / 123456789 / 12345 qwerty/ password/ 12345678/ 111111/ 123123/1234567890/1234567.

ووجد الباحثون أن عددا كبيرا من الأشخاص يستخدمون أسماءهم جنبا إلى جنب مع الكلمات البذيئة.

واكتشف بحث "NordPass" أيضا أن كلمة "dolphin" احتلت المرتبة الأولى بين كلمات المرور المتعلقة بالحيوانات في العديد من البلدان.

وإذا كنت تضع كلمة مرور مشابهة مثل الكلمات في الأعلى فإته يجب عليك استبدالها فورًا قبيل اختراق حساباتك.