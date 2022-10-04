إصابة جندي (إسرائيلي) بالرصاص في رام الله

أصيب، مساء اليوم الثلاثاء، جندي (إسرائيلي) بالرصاص على الطريق الاستيطاني قرب مستوطنة "عوفرا" شمال شرق رام الله.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجندي تعرض لعملية دهس بسيارة فلسطينية على شارع 60 الاستيطاني، أعقبها إطلاق نار من جنود الاحتلال أصاب أحد زملائهم.

وأخلت طواقم الإسعاف (الإسرائيلية) إن الجندي أصيب بالرصاص في قدمه وجرى نقله للعلاج.

ونفذت العملية قرب بلدة سلواد شمال شرق رام الله، والتي شهدت مؤخراً عدة عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين.

وعقب العملية أغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية دورا القرع شمال رام الله، ونصبت عدة حواجز في المنطقة.

وفي نهاية أغسطس الماضي، أطلق مقاومون النار صوب موقع عسكري (إسرائيلي)، بالقرب من بلدة سلواد، كما اندلعت اشتباكات مسلحة في البلدة أثناء اقتحام قوات من جيش الاحتلال لمنازل المواطنين فيها.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" (833) عملا مقاوما، أدت لمقتل (إسرائيلي) واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (75) عملية، (30، 28) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.

وكان أبرزها عملية إطلاق النار البطولية قرب حاجز الجلمة بجنين، التي نفذها الشهيدان أحمد أيمن إبراهيم عابد (23 عاما) وعبد الرحمن هاني صبحي عابد (22 عاماً)، والتي أدت لمقتل ضابط في جيش الاحتلال.9