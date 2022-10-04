الاقتصاد: تحسن  بالتوظيف والتسويق والإنتاج في المصانع بعد قرار حماية المنتج المحلي

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، وجود تحسن في عدد التوظيف والتسويق والإنتاج في المصانع نتيجة قرار الوزارة حماية المنتج المحلي.

وأكد مدير عام التخطيط والسياسيات في وزارة الإقتصاد الوطني د. أسامة نوفل أن المنتجات المحلية هي ذات جودة عالية ومنافسة للمستورد بشكل كبير.

جاء ذلك خلال جولات على عدد من مصانع المشروبات الغازية والمواد الغذائية في مدينة غزة شارك فيها رئيس لجنة دعم المنتج المحلي د. رائد الحزار ومدير مدينة غزة الصناعية م. علام غباين ومدير دائر التنسيق مع القطاع الخاص تامر الزويدي ، بهدف الإطلاع على نتائج القرار بشكل عملي.

وأوضح نوفل أن الوزارة لمست حرصا واضحا لدى المصانع على تعزيز قدراتها الإنتاجية وتطويرها وتلبية حاجة السوق المحلي بشكل كامل.

من جهته أعلن عطاالله الزعبوط نائب مدير شركة المدينة للمشروبات أن شركته قررت جلب خطوط انتاج جديدة لانتاج المزيد من المشروبات بعد قرار وزارة الاقتصاد حماية منتجاتهم والتي ستنعكس على زيادة الأيدي العاملة داخل مصنعه.

ودعا الزعبوط المواطنين لشراء المنتجات المحلية والمساهمة في تعزيز صمود المصانع الفلسطينية.

وثمن رئيس مجلس إدارة شركة سرايو الوادية م. وائل الوادية، جهود الوزارة في توفير الحماية للمنتجات المحلية وايجاد الحلول للمصانع.

وأكد الوادية وجود ١٢ خط إنتاج داخل مصنعه وأكثر من 200 موظف، ولدى مصنعه قدرة على تغطية حاجة السوق المحلي بكل ما يلزمه.

وأعلن رئيس الشركة الوطنية للصناعات باسل اليازوري، أن قرار الوزارة انعكس بالايجاب على صناعته ودفعه لزيادة خطوط إنتاج جديدة للمياه ستكون الأولى على مستوى فلسطين.

وأضاف اليازوري أنه جلب أيدي عاملة جديدة بعد قرار حماية المنتجات المحلية لزيادة القدرة الإنتاجية في مصنعه.

