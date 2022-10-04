أبو عرة: الضفة الغربية ساحة الصراع الحقيقية التي ستحسم الصراع مع المحتل

قال القيادي والداعية الإسلامي مصطفى أبو عرة إن الضفة الغربية هي ساحة الصراع الحقيقية، التي ستحسم الصراع مع الاحتلال حول القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأوضح أبو عرة أن الاحتلال يحاول وأد المقاومة وإنهائها في الضفة من خلال تصاعد انتهاكات جيشه ومستوطنيه.

وأشار أبو عرة إلى أن الاحتلال يزعم وجود مقدسات لديه مثل حائط البراق والهيكل المزعوم مكان الأقصى.

وأضاف أن الاحتلال يحاول تثبيت وقائع جديدة في المسجد الأقصى كالتقسيم الزماني والمكاني، وذبح القرابين التي يعتبرها الاحتلال مقدمة لإقامة هيكلهم المزعوم".

ولفت أبو عرة إلى أن جرائم الاحتلال يقابلها تصاعد العمل المقاوم في كل أرجاء الوطن وخاصة في القدس وجنين ونابلس.

وبيّن أن المقاومة تتمدد من مدينة إلى أخرى، وهذا ما يخشاه الاحتلال بأن تتحول جنين إلى نموذج وقدوة تشمل كل محافظات الوطن وتنتقل إلى الداخل المحتل.

وتواصلت جرائم قوات الاحتلال (الإسرائيلي) ومستوطنيه، ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أيول/ سبتمبر الماضي.



ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري، (2587) انتهاكا للاحتلال ومستوطنيه خلال الشهر الماضي، استشهد خلالها (19) مواطنا فلسطينيا، وجرح (436) آخرين.



وأبرز الانتهاكات استشهاد (4) مقاومين في مخيم جنين، تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، خلال محاولة اعتقال المطارد أبو رعد فتحي خازم، وإطلاق النار والقذائف تجاه منزله.



كما استشهد الطفل ريان علي سليمان، البالغ من العمر (7) سنوات، أثناء مطاردة قوات الاحتلال لطلبة المدارس خلال عودتهم إلى منازلهم.