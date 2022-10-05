سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 حيث ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال التعاملات الصباحية الأربعاء 5 تشرين الأول 2022 في السوق السوداء.

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم ويأتي ذلك بعد يومين من مكاسب الليرة مقابل الدولار وسط محاولات من قبل السلطات المحلية لمعالجة التضخم والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.





سعر الدولار اليوم في سوريا

سعر الدولار اليوم في سوريا وارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4785 ليرة بحسب منصة "ليران نيوز" التي تراقب أسعار الصرف في سوريا في السوق السوداء.

سعر اليورو والاسترليني اليوم في سوريا

سعر اليورو والاسترليني اليوم في سوريا وقفز سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) في التعاملات الصباحية إلى حوالي 4725 ليرة.

واصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا صعوده في السوق الموازية غير الرسمية عند 5430 ليرة.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا ووصل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 1274 ليرة.

في حين يبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) حوالي 1304 ليرات.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) حوالي 15455 ليرة.

أدى الانخفاض الأخير في قيمة الليرة السورية إلى زيادة صعوبة الحياة في البلاد تزامنًا مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

سعر صرف الدولار في سوريا جديد

وفي أيلول الماضي خفض مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي لليرة السورية إلى 3015 ليرة للدولار وعلى الرغم من هذا التخفيض لا يزال السعر الرسمي بعيدًا جدًا عن مستوى سعر السوق السوداء المستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية وهو يصل إلى أكثر من 4500 جنيه.

كان السعر الرسمي لليرة قبل التخفيض 2814 ليرة للدولار الواحد وبالتالي فقدت العملة السورية رسمياً نحو 7٪ من قيمتها.

فقدت الليرة السورية نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار خلال العام الماضي. يواجه الاقتصاد السوري المشلول بسبب الحرب التي استمرت لأكثر من 10 سنوات ، صعوبات متزايدة في ظل عدم وجود حل محلي لتدهور الوضع الاقتصادي.