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بالفيديو: "قدس" أصغر مرابطة في المسجد الأقصى

المرابطة "قدس"
المرابطة "قدس"

القدس- الرسالة نت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأربعاء، بصورة أصغر مرابطة في المسجد الأقصى الذي يشهد اقتحامات يومية للمستوطنين في ظل الأعياد اليهودية.

وأشارت مصادر مقدسية، بأن الطفلة "قُدس" من الداخل الفلسطيني المحتل جاءت مع والديها لإعمار المسجد الأقصى منذ فجر اليوم.

ووجه المقدسيون على مدار الأيام الماضية الدعوات والمناشدات لكل المسلمين بضرورة التوجه للرباط في المسجد الأقصى لحمايته من اقتحامات المستوطنين.

 

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https://alresalah.ps/p/269243

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