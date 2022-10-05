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^200 مثال: غزة العزة

انتهاكات الاحتلال للأقصى تجاوز للخطوط الحمراء

حماس: شرارة الانفجار باتت قريبة

اقتحام الاقصى
اقتحام الاقصى

القدس- الرسالة نت

أكد المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة، أن انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى تجاوز للخطوط الحمراء وتعدٍ سافر على المقدسات.

وحمّل حمادة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، الاحتلال (الإسرائيلي) مسؤولية ما يقوم به في المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على أن ثورة الفلسطيني ستكون في وجه العدو، وشرارة الانفجار باتت قريبة.  

وشدد على أن المقاومة في الضفة بحالة تصاعد، ورقعتها تمتد إلى الكل الفلسطيني، مشيرًا إلى أن شكل المواجهة مع الاحتلال والتكتيك لها مَن تحدده المقاومة. 

وأكد حمادة أن صورة المرابطين في المسجد الأقصى تقلق الاحتلال وتفشل مخططاته، مشيرًا إلى أن كل ما يحدث في الضفة من مقاومة يأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال بحق القدس والأقصى. 

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https://alresalah.ps/p/269246

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