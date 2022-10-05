العمل بغزة تكشف تفاصيل جديدة حول الأسماء المرشحة لتصاريح العمل

قالت وزارة العمل في غزة، إنه تم خلال الأسبوع الماضي إرسال 1000 اسم مرشح لتصاريح العمل حسب طلب هيئة الشؤون المدنية.

وأضافت أنها اتفقت مع الشؤون المدنية مؤخراً على إرسال 300 اسم بشكل أسبوعي للاحتلال من الممنوعين أمنياً لإعادة النظر في طلباتهم، مشيرةً إلى أن ما تم إرساله حتى نهاية الأسبوع الماضي 6700 اسم من أصل 19 ألف.

وذكرت الوزارة، أن ما يتم إصداره تصاريح احتياجات اقتصادية فقط، مؤكدةً أنها لا تعطي موافقة لأي تصاريح من غير المسجلين عبر رابط الوزارة.

ولفتت إلى أنه ليس لها أي علاقة بتصاريح ما يسمى "المشغل".