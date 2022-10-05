تشافي يخرج عن صمته بعد سقوط برشلونة أمام الإنتر

أعرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن غضبه بعد الخسارة ضد إنتر ميلان بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "أنا غاضب من الموقف، ولا نفهم أي شيء، إذا كانت هناك لمسة يد على أنسو فاتي فنحن لدينا ركلة جزاء. إنه ظلم ويجب على الحكام التحدث وشرح قراراتهم لأننا لا نفهم شيئا".

وأضاف: "كانت لدينا فرص لكننا لم نستغلها، وكنا نعلم خطورة الخصم بتسديداتهم من خارج المنطقة، ويتبقى أمامنا 3 نهائيات ونحن في وضع غير مريح ويجب أن نتنافس بشكل أفضل".

وتابع: "يجب أن يتحدث الحكم، وأن يشرح لماذا لم يحتسب لنا ركلة جزاء، أعتقد أنه قرار غير عادل".

وأوضح: "أردنا الهجوم في المساحات، وصنعنا فرصا أكثر منهم لكننا لم نستغلها، وفي الشوط الثاني كنا أفضل وحاولنا بكل الطرق".

وصرح "افتقرنا إلى الإيقاع والتحرك في الشوط الأول، ويجب أن ننتقد أنفسنا، وينتظرنا 3 نهائيات".

وأتم: "أنا قلق من الخسارة وموقفنا بات معقدا".

وتجمد رصيد برشلونة عند 3 نقاط في المركز الثالث، بينما انفرد إنتر ميلان بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يتصدر بايرن ميونخ المجموعة برصيد 9 نقاط، ويتذيل فيكتوريا بلزن من دون نقاط.