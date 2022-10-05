خاطر: المطارد عمران يمثّل وجه الضفة المشرق في مقاومة الاحتلال

قالت الكاتبة والمحللة السياسية لمى خاطر إن المطارد سلمان عمران يمثل وجه الضفة الغربية المشرق في مقاومة الاحتلال، وكلماته تؤكد أن كل سياسات الاحتلال لم تستطع ثنيه عن المقاومة.



وأوضحت خاطر أن المطارد عمران تحوّل في لحظات إلى الاهتمام الأبرز للشارع الفلسطيني.



وأكدت على أن الاشتباك الجاري في دير الحطب بنابلس هو مقدمة لاشتباكات أخرى بين المقاومين وقوات الاحتلال.

وأضافت أن الاحتلال يريد أن يردع الشباب المقاوم في الضفة، بزيادة هجماته عليهم في كل مكان.

وأشارت إلى أن المطارد عمران مطارد لأجهزة السلطة والاحتلال، لافتة إلى أن "السلطة تمارس دورًا قذرًا مكشوفًا، وتسعى علنًا لإيقاف تنامي حالة المقاومة في الضفة".

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، في منطقة دير الحطب شرق نابلس، بعد محاصرة الاحتلال منزلا للمطارد سلمان عمران.

ووجه المطارد عمران رسالة من قلب الاشتباك لكل الأحرار لدعمه وإسناده في المعركة التي تجري رحاها على أرض بلدة دير الحطب.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب علاء ناصر أحمد زغل ٢١ عاما، متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في دير الحطب شرق نابلس.

وذكرت أن ٣ إصابات برصاص قوات الاحتلال نقلت من دير الحطب لمستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، بينها إصابة حرجة للغاية بالرأس بشكل مباشر، وإصابتان بسيطتان بالكتف.

كما أصيب الصحفيان محمود فوزي ولؤي السمحان خلال تغطية الأحداث في قرية دير الحطب في نابلس.

ودفعت قوات الاحتلال يتعزيزات عسكرية باتجاه المنزل المحاصر، واقتحمت جرافة عسكرية ساحة المنزل ودمرت أجزاء منه.