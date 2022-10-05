حماس تنعى الشهيد زغل الذي ارتقى في ملحمة بطولية بنابلس

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى شعبنا الفلسطيني الصامد، وإلى أمتنا العربية والإسلامية الشهيد علاء نصر أحمد زغل (21 عامًا) الذي ارتقى، بعد ملحمة بطولية واشتباك عنيف مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزل المطارد سليمان عمران في قرية دير الحطب بنابلس.

وقالت حماس في تصريح صحفي: "إنّ هذه الملحمة البطولية التي يساند فيها المقاومون الشهيد البطل بعد محاصرته في المنزل، هي حلقة في سلسلة جهاد شعبنا الممتد والمتواصل حتى دحر الاحتلال".

وأضافت، "نعزي ذوي الشهيد ومحبيه، لنطير بتحية الثورة والانتفاضة لأهلنا الصامدين في الضفة، وفي كل مدننا الثائرة، وفي القلب منها القدس المحتلة".

وشددت حماس، أن إبداع المقاومين بالضفة واستبسال المرابطين في الأقصى سيرسم لوحة النصر مهما طال الزمان.