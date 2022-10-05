بث مباشرة مباراة ريال مدريد وشاختار اليوم 5 أكتوبر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة ، حيث يستضيف ريال مدريد نظيره الأوكراني شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة.

بث مباشرة مباراة ريال مدريد وشاختار اليوم

وسيقدم موقع "الرسالة نت" بث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة.

ويمكنكم كذلك متابعة البث المباشر للمباراة على موقع يلا شوت من خلال الضغط على الرابط "هنا"

موعد مباراة ريال مدريد وشاختار

وسيستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مواجهة من العيار الثقيل، عندما يواجه ريال مدريد نظيره شاختار في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وشاختار في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وشاختار

حيث من المقرر أن تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا.

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام وشاختار

التشكيل | 4-3-3

لونين

فيرلان ميندي - دافيد ألابا - أنطونيو روديجر - داني كارباخال

توني كروس - أوريليان تشواميني - فيديريكو فالفيردي

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو

فريق ريال مدريد أمام شاختار

ويلعب ريال مدريد وشاختار في المجموعة السادسة من النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، والتي تضم سلتيك الاسكتلندي ولايبزيغ الألماني.

وبدأ ريال مدريد مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2022-23 بأفضل طريقة ممكنة، حيث حقق انتصارين متتاليين، الأول جاء على حساب سيلتيك بثلاثة أهداف واضحة، ثم ضد لايبزيج بهدفين دون رد.

فريق شاختار أمام ريال مدريد

أما شاختار ، فقد فازوا خارج أرضه بنتيجة 4-1 على لايبزيغ في الجولة الأولى ، لكنهم استقروا على أرضهم بالتعادل 1-1 أمام سيلتيك في الجولة الثانية.

يتصدر ريال مدريد ترتيب فرق المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2022-23 برصيد ست نقاط ، ويحتل شاختار المركز الثاني بأربع نقاط ، ويحتل سيلتيك المركز الثالث بنقطة واحدة ، ويحتل لايبزيغ المركز الأخير في ترتيب المجموعة بدون رصيد.