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مباشر الأن يلا شوت مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا

مباشر الأن يلا شوت مباراة ريال مدريد وشاختار
مباشر الأن يلا شوت مباراة ريال مدريد وشاختار

الرسالة نت

مباشر الأن مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة ، يستضيف ريال مدريد نظيره الأوكراني شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة.

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بث مباشرة مباراة ريال مدريد وشاختار اليوم

وسيقدم موقع "الرسالة نتبث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة.

ويمكنكم كذلك متابعة البث المباشر للمباراة على موقع يلا شوت من خلال الضغط على الرابط  "هنا"

 

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/269287

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