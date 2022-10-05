مباشر الأن يلا شوت مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا

مباشر الأن مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة ، يستضيف ريال مدريد نظيره الأوكراني شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة.

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