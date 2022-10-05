جماهير نابلس تشيع جثمان زغل

شيع الآلاف في نابلس، مساء الأربعاء، جثمان الشهيد علاء ناصر زغل (21 عاما) لمثواه الأخير،لمقبرة مخيم عسكر شرقي المدينة.

وانطلق المشيعون من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية في المحافظة.

ووصل موكب التشييع إلى منزل عائلته التي ألقت نظرة الوداع على جثمانه، قبل أن ينقل محمولا على الأكتاف إلى المسجد حيث أدى المشيعون الصلاة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المخيم.

وعلنت وزارة الصحة اعلنت عن استشهاد الشاب علاء ناصر أحمد زغل متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في دير الحطب شرق نابلس، إضافة إلى إصابة ستة مواطنين بينهم صحفيان.