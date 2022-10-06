مواجهات في القدس واستهداف قوات الاحتلال بالمفرقعات النارية

اندلعت مساء اليوم الأربعاء مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة بلدات بمدينة القدس المحتلة.

وأطلق الشباب الثائر وابلاً من المفرقعات النارية والحجارة صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدات العيساوية وسلوان والطور.

كما وقعت مناوشات بين الشبان ومستوطنين في شارع الواد بالقدس المحتلة عقب محاولة المستوطنين الاعتداء على طفل فلسطيني بالمكان.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل المقدسي حمزة دنديس في قرية صور باهر جنوب شرق المدينة المحتلة، وفتشته قبل تسليم عائلته بلاغاً لمراجعة مخابراتها.

وحمزة دنديس منشد إسلامي معروف في القدس والضفة، ومرابط مقدسي ملازم للمسجد الأقصى المبارك.

ومنذ صباح اليوم الأربعاء اعتقلت قوات الاحتلال 12 مرابطاً من المسجد الأقصى، عدد منهم من أهالي الداخل المحتل.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من الداخل المحتل قرب باب حطة، وحولتهم للتحقيق.

وعرف من المعتقلين المرابطين نائل جبارين ومحمد محاميد من أم الفحم، وسيعرضان على محكمة للاحتلال للنظر في تمديد اعتقالها.



يأتي تصعيد الاحتلال في القدس تزامناً مع الأعياد اليهودية، حيث تفرض سلطات الاحتلال تضييقات على المقدسيين بطرق عدة تجعل شوارع العاصمة فارغة من أهلها وزوارها من الضفة أو الداخل المحتل.