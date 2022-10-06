سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 ، يتابع موقع "الرسالة" سعر الدولار في سوريا والذي استقر في تعاملات اليوم الخميس في السوق السوداء.

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم

ووصل سعر الدولار اليوم في سوريا إلى 4825 ليرة ، بحسب منصة "ليران نيوز" التي تراقب أسعار الصرف في سوريا في السوق السوداء.

وكان السعر الرسمي للجنيه قبل الخفض 2814 للدولار.

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سعر الدولار اليوم في سوريا

سعر الدولار اليوم في سوريا وارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4785 ليرة بحسب منصة "ليران نيوز" التي تراقب أسعار الصرف في سوريا في السوق السوداء.

سعر اليورو والاسترليني اليوم في سوريا

وقفز سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، في التعاملات الصباحية، ليسجل 4791 ليرة.

كما واصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا صعوده في السوق الموازية غير الرسمية، عند 5502 ليرة.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

في حين، بلغ سعر الريال السعودي اليوم في سوريا في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1276 ليرة.

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1306 ليرات.

كما وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) حوالي 15515 ليرة.