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سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022

سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022
سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022

الرسالة نت

سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 ، حيث يواصل سعر الذهب في لبنان، اليوم انعكاساً للاتجاه التصاعدي العالمي مسجلاً مزيداً من التراجع.

ويتضمن التقرير أسعار المعادن بجميع قيراطها (24 ، 22 ، 18 ، 14 ، 12 قيراط) في لبنان.

كما يحتوي على رسم بياني لمعدل ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب اليوم في لبنان عن الأيام السابقة في السوق اللبنانية.

حيث ترصد أسعار الذهب اليوم في لبنان مرة كل 12 ساعة حسب توقيت بيروت.

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سعر الذهب في لبنان اليوم

سعر الذهب في لبنان اليوم ، ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب في السوق اللبنانية بنهاية جلسة الثلاثاء.

سعر الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية.

سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022


سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

 

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