اعتقالات ومواجهات خلال اقتحامات بالضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الخميس، عددًا من المواطنين خلال عمليات دهم واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات وإطلاق نار صوب نقطة عسكرية لقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، واعتقلت ثلاثة أسرى محررين، هم؛ ناجي بسام داود، ومحمد شفيق مرار، ومحمد مصطفى داود.

وطالت الاعتقالات المواطن عيسى الخطيب من بلدة حزما شرق القدس المحتلة، ومحمد محمود حمدان من بلدة عناتا شرق المدينة.

واندلعت مواجهات مع قوات في بلدات العيسوية وبيت دقو والطور وسلوان في القدس المحتلة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال النار والغاز السام.

وفي الخليل، اقتحمت القوات بلدة سعير شرقاً واعتقلت الفتى باسل عبد المنعم جرادات، والمواطن إيهاب عيسى جرادات.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل بلدة سعير وقرية بيت عنون شمال شرق المدينة، عقب إغلاق قوات الاحتلال مداخل البلدة والقرية، حيث منعت المواطنين من التنقل.

كما اندلعت مواجهات في منطقة باب الزاوية ودوار المنارة وسط الخليل، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام صوب الشبان.

وفي رام الله، تعطلت آلية لجيش الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحام حي رام الله التحتا.

واستهدف مقاومون بإطلاق النار النقطة العسكرية لقوات الاحتلال المقامة على جبل جرزيم بنابلس.

وتصاعدت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 22 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها اشتباكات مسلحة وعمليات إطلاق نار، أدت إلى إصابة جنديين (إسرائيليين).

وتشن قوات الاحتلال اعتقالات شبه يومية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تطال النساء والأطفال والشيوخ، وسط انتهاكات متزايدة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.