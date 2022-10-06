حماس تهنئ الجهاد الإسلامي بذكرى انطلاقتها الـ 35 وتؤكد على الوحدة

هنّات حركة المقاومة الإسلامية حماس، صباح الخميس، حركة الجهاد الإسلامي، بالذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقتها.

وتقدمت حماس بخالص التهنئة وجميل التبريكات قيادة الجهاد وفي مقدّمتهم الأمين العام زياد النخالة، وأعضاء المكتب السياسي، وعموم القادة وكوادرها ومجاهديها.

وأكدت حماس في تصريح صحفي، أن انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي شكّلت إضافة نوعية للحركة الوطنية الفلسطينية، وإسهاماً كبيراً في تعزيز المقاومة الشاملة، كخيار استراتيجي لتحرير الأرض والإنسان، وصولاً إلى تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة.

وعبّرت عن اعتزازها بالصورة المشرقة التي جمعت سرايا القدس وكتائب القسَّام وكلّ أذرع المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، هذه الوحدة التي ستظل ثابتة وراسخة ومستمرّة حتّى تطهير أرضنا ومقدساتنا من دنس الاحتلال، وعودة شعبنا إلى دياره مظفراً بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

واستذكرت حماس في ذكرى انطلاقة الجهاد مسيرة قادتها الشهداء الأبطال، المؤسّس الدكتور فتحي الشقاقي، والدكتور رمضان شلح، والقائد تيسير الجعبري والقائد خالد منصور، وكلّ قوافل الشهداء والأسرى.