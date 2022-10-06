متطرفون يعتدون على شبان فلسطينيين

اعتدى يهود متطرفون، مساء أمس الثلاثاء، على 5 شبان فلسطينيين من سكّان حورة النقب في مدينة "بات يام" في مركز البلاد بزعم أنهم استقلوا سيارتهم خلال ما يسمى ب"عيد الغفران" اليهودي.

واحتشدت جموع المتطرفين وشاركت بالاعتداء على الشبان قبل أن يُلحقوا بالمركبة أضرارا أخرى وقلبها على طرفها.

وصُنّفت الإصابات بين طفيفة ومتوسطة -طُعِن أحدهم بالفخذ-، وتلقى 3 أشخاص علاجات في مستشفى "فولفسون" وشخصان لم يضطرا لتلقي العلاج.

ولم تعتقل شرطة الاحتلال أحدا من المشتبهين الذين نفذوا الاعتداء الجماعي على الشبان الفلسطينيين.

وفي سياق منفصل، أعلنت شرطة الاحتلال في بيان صدر عنها، أن حدثا مشابها جرى أيضًا في مدينة "بات يام"، مساء الثلاثاء، وفيه اعتدى يهود متطرفون على سيارة كانت مركونة بجانب الشارع لا يتواجد بها ركاب ولكن ملكيتها تعود لمواطنين عرب من قرية جلجولية.