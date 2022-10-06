الحركة النسائية في حماس تدين تصريحات محافظ نابلس بحق أمهات شهداء فلسطين

أدانت الحركة النسائية الإسلامية في حماس تصريحات محافظ مدينة نابلس إبراهيم رمضان، الذي وصف فيها أمهات شهداء فلسطين بـ"الشذوذ".

وقالت الحركة النسائية في تصريح لها" إن وصف رمضان لأمهات الشهداء لا تمت للوطن ولا لتضحياتهم بأي صلة، ولا تخرج سوى من أُناس خلعوا ثوب الوطنية منذ زمن".

وأكدت، وجوب التعامل مع رمضان وفق المقاييس الوطنية التي تربى عليها الشعب الفلسطيني المجاهد، مطالبةً بإقالته ومحاسبته وتجريده من الجنسية الفلسطينية.

وطالبت الحركة النسائية بإغلاق فوري لإذاعة النجاح المحلية والتي تبث من مدينة نابلس والتي سمحت بخروج هذه السموم عبر هوائها.

كما أكدت، أن أمهات الشهداء درر على رؤوس الشعب الفلسطيني وأنهن صانعات المجد الفلسطيني على مدار الحقب التاريخية الممتدة واي عبارات شاذة عن الموروث الوطني الفلسطيني لن تغير هذه الصورة المحفورة في وجدان الشعب في الداخل والشتات.