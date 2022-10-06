حماس: استمرار السلطة في الاعتقالات السياسية جريمة وطنية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " بأشد العبارات قيام أجهزة السلطة الأمنية اعتقال عدد من الأسرى المحرّرين في الضفة الغربية، والاعتداء عليهم أمام عوائلهم.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن ذلك انتهاكاً لكل الأعراف والقيم الوطنية، وتهديداً لنسيجنا المجتمعي الذي يعيش في حالة اشتباك مع العدو الصهيوني.

وأضافت "وإذ نؤكّد رفضنا للاعتقال السياسي، لندعو السلطة وأجهزتها الأمنية إلى الامتثال للقانون والتوقف عن نهج الاعتقال السياسي الذي لا يخدم إلّا أجندة الاحتلال في تفتيت وحدة شعبنا".

ودعت حماس الفصائل والجهات الحقوقية إلى أداء دورها في تجريم سلوك الاعتقال السياسي في الضفة الغربية المحتلة.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، انتهاكاتها بحق المواطنين واعتقالاتها على خلفية سياسية، معظمهم أسرى محررون وطلاب ونشطاء.