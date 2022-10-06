التشريعي يبحث تحسين الخدمات بالمخيمات الفلسطينية

عقدت لجنة شؤون اللاجئين في المجلس التشريعي برئاسة النائب عاطف عدوان، اليوم الخميس، اجتماعًا دوريًا لمناقشة عدة قضايا تتعلق بالمخيمات الفلسطينية، بحضور مقرر اللجنة النائب سالم سلامة، وعضوي اللجنة النائب يحيى شامية، والنائب يوسف الشرافي.

وناقشت اللجنة، وفق بيان صدر المجلس التشريعي، سبل تحسين وتنظيم الخدمات لسكان المخيم، بما فيها خدمة النظافة والصرف الصحي والأسواق والمياه والإنارة والمرافق العامة والمساحات العامة والتعديات على الشوارع والأرصفة والبنية التحتية المهترئة، خاصةً في ظل الاكتظاظ السكاني للمخيمات.

وبحثت دور اللجان الشعبية وأهمية وجود نظام داخل المخيمات، بما يخدم المصلحة العامة لسكان في ظل تقاعس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عن مسئولياتها في توفير الخدمات لسكان المخيمات.

وشدّدت اللجنة على أنّ الدور الذي تقوم به اللجان الشعبية في المخيمات لا يعفي "الأونروا" من المسئولية الإنسانية عن تقديم وتحسين الخدمات الإنسانية والإغاثية والتعليمية والصحية والبنية التحتية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في كافة المناطق، وفقًا لقرارات منظمة الأمم المتحدة.