ريال مدريد لا يمانع دفع 100 مليون يورو لضم جوهرة المستقبل

يواصل ريال مدريد، سعيه لتجديد الدماء في خط الوسط، بإضافة لاعبين جدد، بعد ضم إدواردو كامافينجا، وأوريلين تشواميني.

والآن ظهر اسم جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند، وهو القادر على تغطية جميع المراكز في وسط الملعب، بجانب تحريك اللعب لكل من يتواجد بجواره.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن ريال مدريد يهتم كثيرًا بضم جود بيلينجهام في الميركاتو الصيفي المقبل.

ونوهت إلى أن ريال مدريد قادر على ضم بيلينجهام مقابل 100 مليون يورو في الصيف المقبل.

ووصل بيلينجهام إلى مرحلة النضج في سن مبكر، بعمر 19 عامًا، كما أنه يرتدي شارة قيادة فريق كبير مثل دورتموند.

ورفض بيلينجهام، التوقيع لأندية البريميرليج مفضلًا الرحيل للخارج بعمر 17 عامًا، ليظهر تطوره الحالي، صحة قراره.

ويرغب ريال مدريد في تدعيم منطقة صناعة اللعب بضم جود بيلينجهام، الذي يجيد أيضًا الدفاع ويتمتع بالسرعة.

وبعد أن اعتمد ريال مدريد على الثلاثي لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو لفترة طويلة، يرغب الملكي في بناء وسط ميدان جديد يستمر لعقد من الزمان.