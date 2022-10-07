حماس ترفض نتائج لجنة التحقيق الصهيونية بوفاة الطفل ريان سليمان

عبّرت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) عن رفضها القاطع لنتائج لجنة التحقيق التي شكّلها جيش الاحتلال الصهيوني، حول استشهاد الطفل ريان سليمان، وعدتها محاولة مفضوحة للتهرّب من المسؤولية عن هذه الجريمة المتعمّدة، التي تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال في ممارساته السادية والإرهاب بحقّ شعبنا وأطفاله.

ودعت الحركة في تصريح صحفي اليوم الجمعة مؤسسات الأمم المتحدة وكلّ المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى فضح سلوك الاحتلال في التهرّب من المساءلة القانونية عن جرائمه بحق أطفالنا الأبرياء، والعمل على فضح انتهاكاته المتصاعدة ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والتحرّك بكلّ جدية لوقفها ومحاكمته على جرائمه ضد الأرض والإنسان الفلسطيني.

واستشهد الطفل ريان قبل أيام أثناء ملاحقته من قبل جنود الاحتلال، بعد أن توقف قلبه.