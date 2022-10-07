الوريث الوريث

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

حماس ترفض نتائج لجنة التحقيق الصهيونية بوفاة الطفل ريان سليمان

الضفة المحتلة- الرسالة نت

عبّرت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) عن رفضها القاطع لنتائج لجنة التحقيق التي شكّلها جيش الاحتلال الصهيوني، حول استشهاد الطفل ريان سليمان، وعدتها محاولة مفضوحة للتهرّب من المسؤولية عن هذه الجريمة المتعمّدة، التي تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال في ممارساته السادية والإرهاب بحقّ شعبنا وأطفاله.

ودعت الحركة في تصريح صحفي اليوم الجمعة مؤسسات الأمم المتحدة وكلّ المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى فضح سلوك الاحتلال في التهرّب من المساءلة القانونية عن جرائمه بحق أطفالنا الأبرياء، والعمل على فضح انتهاكاته المتصاعدة ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والتحرّك بكلّ جدية لوقفها ومحاكمته على جرائمه ضد الأرض والإنسان الفلسطيني.

واستشهد الطفل ريان قبل أيام أثناء ملاحقته من قبل جنود الاحتلال، بعد أن توقف قلبه.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/269372

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.